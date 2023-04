‘Lugarain’, a metà aprile il recupero dei 3mila litri di gasolio

Si svolgeranno presumibilmente tra il 15 e il 20 aprile – condizioni meteo permettendo – le operazioni di recupero dei 3mila litri di gasolio conservati nei serbatoi del peschereccio ‘Lugarain’, affondato alle 5,20 del 19 ottobre 2022 al largo della costa ravennate con a bordo il comandante Khajed Khajat e altri 5 membri di equipaggio, tutti abitanti a Cesenatico.

Il recupero sarà coordinato dalla Capitaneria di Porto che, in questi giorni, con il supporto di una squadra di sub, ha effettuato un sopralluogo in profondità per controllare lo stato del pescherecchio che, a quanto pare, risulta ancora integro.