«Eolico al largo di Cesenatico? Un’opportunità»

L’intervento nel presidente di Forlì Cesena di Legambiente ha suscitato la reazione della Coop Casa del Pescatore che da tempo si batte per la difesa della pesca e dei pescatori a Cesenatico. L’intervento è consultabile a questo link.

Alla luce di ciò Occhipinti ha aggiunto: “Le preoccupazioni dei pescatori sono legittime, come ho già ribadito più volte non esiste l’impianto perfetto ed è giusto oltre che doveroso il confronto, soprattutto quando si vogliono fare le cose troppo in fretta come in questo caso. Avrei voluto però che le stessero “energie” si fossero spese per il rigassificatore. Come Legambiente monitoreremo il progetto affinché si raggiunga un obiettivo condiviso e che non penalizzi i pescatori e nemmeno la sicurezza. Come abbiamo già fatto per il progetto su Rimini cercheremo il confronto anche con Agnes; ci stupisce l’atteggiamento della Regione nei confronti del progetto Agnes rispetto a quello su Rimini su cui non si è mai esposta”.