Risarcito azionista dell’ex Cassa di Risparmio di Cesena

Le cause sono state intentate nei confronti di Credit Agricole, il colosso bancario che acquisì la Cassa, che versava in uno stato di profonda crisi. Le cause del Comitato sono patrocinate dall’avvocato Simone Morigi dello Studio Abbondanza di Cesenatico.

“Questo nuovo provvedimento – spiega Fabbri in una nota – è importante per una duplice serie di ragioni. La prima è che è stato emesso da un Giudice diverso, andandosi così a consolidare l’orientamento del tribunale di Forlì. La seconda è che il giudice, aderendo all’orientamento della Cassazione, ha individuato il momento in cui far decorrere la prescrizione non in quello di acquisto dei titoli ma alla data di default dei titoli e dunque nell’aprile 2016”.