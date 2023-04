Pineta: Roberto Cavalli puntualizza

In riferimento all’articolo “La gestione del Pineta va allo stilista Roberto Cavalli”, pubblicato in data 29 marzo 2023, il signor Roberto Cavalli precisa “che l’offerta ivi riportata è stata presentata al liquidatore giudiziale dalla società Freedom s.r.l., impresa che opera principalmente nel settore dell’intrattenimento e di cui il sottoscritto è socio e amministratore. Freedom s.r.l. non è parte di alcun “gruppo Roberto Cavalli”, nè tantomeno è in alcun modo collegata con la casa di moda Roberto Cavalli s.p.a. Espressioni o allusioni simili, utilizzate nel contesto dell’articolo sopra linkato, sono del tutto improprie e non corrispondono alla realtà imprenditoriale e societaria di Freedom srl.”.