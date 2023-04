Le aree verdi di Cesenatico a disposizione gratuitamente dello sport

Il progetto prevede la predisposizione di un modulo in cui sono indicate le aree rese disponibili per l’attività. Tra gli spazi idonei sono state incluse anche le aree cortilizie dei plessi scolastici della Scuola Media “Arfelli”, di via Sozzi e di via Cremona, per le quali verrà data priorità alle società aventi sede nel medesimo Comune in cui ha sede l’istituto scolastico o in comuni confinanti. Non sarà prevista l’applicazione del canone per occupazione suolo pubblico, anche nei casi in cui per la realizzazione dell’attività sia necessario utilizzare piccole attrezzature mobili temporanee, quali pedane, amplificatori, ecc. Le spese e le responsabilità derivanti dalla pratica dell’attività sportiva saranno a carico della società richiedente, che dovrà, inoltre, munirsi di idonea copertura assicurativa per i propri atleti tesserati.