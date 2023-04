Dune spianate troppo presto? “No quasi in ritardo”

“Le dune, per essere spianate, richiedono più di un mese di lavoro perché il nostro arenile è lungo 7 chilometri – ha spiegato – inoltre le aziende in grado di fare questi lavori sono contate, si parla di 3 – 4 aziende in Regione. Non si possono usare i mezzi che si usano in campagna. Il lavoro è certosino e non da tutti. Adesso ci preoccupiamo giustamente delle mareggiate ma tra 10 giorni, quando si dovrebbero alzare le temperature, grideremmo tutti allo scandalo perché c’è ancora la duna”.