Eolico, il Comune si schiera con i pescatori

Le osservazioni

Si ritiene necessaria la previsione di una distanza tra un aerogeneratore e l’altro tale da consentire il passaggio delle imbarcazioni in sicurezza, anche in condizioni di tempesta di mare, e lo svolgimento delle diverse attività di pesca e che non vengano interdette le attività di pesca, in particolare la pesca con sistemi di traino (strascico e volante), passiva e l’acquacoltura. Serve quindi che vengano previsti corridoi navigabili e liberamente fruibili per le attività di pesca, commerciale, sportiva, diporto. Diversamente da quanto previsto, si richiede che venga consentita la navigazione e l’attività di pesca, comprese la pesca a strascico e l’acquacoltura, anche nella zona di mare compresa tra i due impianti, Romagna 1 e Romagna 2. Tale possibilità risponderebbe anche alla necessità di rendere più rapide e sicure manovre di avvicinamento e di rientro delle imbarcazioni verso la costa evitando inutili e poco opportuni prolungamenti delle rotte.

Indipendentemente dalla distanza tra le turbine, è comunque molto complicato per i pescatori strascicare in un parco eolico evitando il cablaggio presente sul fondo o le strutture di ancoraggio posizionate sul fondale per garantire la stabilità dei cavi. Per questo viene richiesto che gli elettrodotti vengano interrati ad una profondità superiore a 2 metri, misura che consentirà lo svolgimento delle attività di pesca in traino in sicurezza e senza il rischio di arrecare danni agli impianti posati.