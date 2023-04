Nove Colli, storico cambio della partenza

Così l’organizzazione nell’annuncio: “Il 21 maggio di quest’anno le danze apriranno in Viale Carducci davanti alla Colonia Agip andando a coincidere anche con l’arrivo in quello che ormai da sempre è conosciuto come il villaggio Nove Colli. Si parte così sul mare, con l’alba che bacerà i corridori e la spiaggia e darà appuntamento all’arrivo proprio nello stesso punto per la gioia del pasta party e delle premiazioni”.