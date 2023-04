Bagni entra in politica: è capolista a Quarto (Napoli)

Nativo di Correggio (Reggio Emilia), uno dei calciatori che hanno scritto la storia del Napoli con la vittoria del primo scudetto nel 1987 al fianco di Diego Armando Maradona, Bagni ha motivato la sua discesa in campo come un “atto di amicizia” nei confronti “di un amico che – racconta a Il Mattino di Napoli – ha un bar in via Campana, si chiama Antonio Brescia. L’anno scorso ho conosciuto Domenico Brescia (consigliere comunale di Napoli e candidato alla Camera alle ultime politiche) e insieme mi hanno chiesto se volevo far parte della lista Quarto Rinasce. Ho un buon rapporto con loro, sono delle brave persone e io ho accettato perché per me è un piacere e un onore essere con loro”.