Nove Colli, c’è ancora posto in griglia

L’altra grande novità – ma per ragioni logistiche – è quella della partenza con lo start che all’alba del 21 maggio sarà dato da viale Carducci davanti alla Colonia Agip, andando a coincidere con l’arrivo della gran fondo, in quello che da decenni è conosciuto come il “villaggio Nove Colli”, allestito dal gruppo “Fausto Coppi”. Si parte così dal mare – e non più da via Cesenatico. Con qualche ciclista in meno, ma l’entusiasmo di sempre.