Una fetta di storia della Marineria in mostra

Un’occasione in più per far visita a Cesenatico durante Azzurro come il pesce. È la mostra all’aperto allo Squero che vede William Piscaglia tra gli organizzatori. Una garanzia. Per chi volesse immergersi nel cuore della tradizione marinara può trovare nell’area nei pressi del traghetto dalla parte opposta di Piazza Ciceruacchio un’enciclopedia marinara. Attrezzi del mestiere, cime in canapa, foto d’epoca e l’esperienza raccontata in prima persona da chi ha il sale nelle vene.