L’ex maglia rosa Saronni alla Nove Colli

«Sono appena tornato dalla prima uscita per preparare la Nove Colli, ho tutta una tabella meticolosa per arrivare pronto. Non voglio arrivare impreparato e devo mettere benzina nelle gambe. Una precisazione che voglio subito fare: la bicicletta con cui affronterò la Nove Colli sarà rigorosamente quella muscolare, niente aiuti!». Anche attraverso il racconto e le parole di Saronni si percepiscono la grinta e lo spirito agonistico che sono doti innate che poi non vanno più via per tutta la vita. Ma dentro la prima Nove Colli che correrà Giuseppe Saronni c’è anche tanto romanticismo. «Quando ero un bambino a mia famiglia passava le tradizionali ferie d’agosto a Bellaria e io invece di andare al mare preferivo allenarmi e pedalare proprio su queste strade. Tornare qui sarà come tornare a quei tempi felici e mi aspetto di provare un’emozione unica». Unica come la Nove Colli di cui Saronni conosce bene la storia e l’aura mitica.