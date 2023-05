Maltempo: Cesenatico messa a dura prova

Sul territorio i volontari della Protezione Civile di Cesenatico stanno monitorando il territorio. Al momento si segnalano allagamenti nella zona di Valverde in via Caravaggio e in via Melozzo da Forlì.

“Abbiamo disposto la chiusura temporanea di un tratto di via Melozzo da Forlì e via Mengoni a Valverde, a causa dell’allagamento della sede stradale – conclude il primo cittadino – Si raccomanda cautela”.