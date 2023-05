Il Barchet si è rifatto il trucco. E il timone

Per Fabio, Antonio, Giancarlo è ordinaria amministrazione. Ogni anno in questo periodo danno una rassettata ad alcune imbarcazioni storiche del Museo della Marineria. Sono il Barchet e il San Niccolò che di solito sono attraccate in prossimità del ponte di via Mazzini. Una, il Barchet a levante, l’altra a ponente. Sono un trabaccolo e un bragozzo che sono state salvate all’incuria e al tempo e rese adatte alla navigazione.