Dopo il Covid l’alluvione, un’altra sfida per il nostro turismo

Dopo l’emergenza Covid, anche l’alluvione rischia di infliggere un colpo letale all’industria turistica di Cesenatico. Già l’annullamento della Nove Colli – che avrebbe dovuto svolgersi nella giornata di oggi – ha sottratto entrate preziose ai fatturati di alberghi, ristoranti, stabilimenti balneari e attività commerciali. La Gran Fondo, strade permettendo, è stata spostata a settembre (il 24), così come avvenne nell’edizione del 2021 inevitabilmente posticipata per l’emergenza pandemica. In quel caso, dei 12mila iscritti si presentarono sulla griglia in novemila e, con ogni probabilità, anche stavolta il cambio di data provocherà una fisiologica diminuzione dei partenti effettivi. Dunque, l’indotto turistico che avremmo avuto in questo fine settimana ben difficilmente si replicherà a settembre.