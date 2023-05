Cesenatico torna alla normalità, ma c’è il problema erosione

Dalla tarda mattinata di ieri, via Campone Sala e via Pisciatello sono state completamente riaperte al traffico. Ad oggi, dunque, restano interdette al traffico solo via Tagliata e via Cappona.

Nel frattempo i tecnici comunali stanno avviando le procedure per avviare le attività di pulizia dei cavidotti della pubblica illuminazione e delle fognature stradali intasate dal fango.