La Nove Colli correrà per la Romagna

La Nove Colli si correrà ufficialmente domenica 24 settembre 2023 e sarà un’edizione ancora più unica della Granfondo più antica del mondo: la ASD Fausto Coppi di Cesenatico ha deciso infatti di devolvere gli utili della corsa in aiuto alla popolazione della Romagna colpita dall’alluvione di maggio. Un motivo in più per iscriversi e poter dire “Io c’ero”, ragione che ha spinto l’organizzazione ad aumentare il numero degli iscritti in modo da permettere a tutti di salire in bicicletta per la solidarietà.

Il comitato organizzatore ha così deciso di togliere il limite dei 10.000 partecipanti e devolvere tutto l’utile prodotto al territorio colpito dall’alluvione.

La società cicloturistica Fausto Coppi si è sempre dimostrata molto attenta al territorio e al sociale. L’iniziativa più importante di questi anni è stato il legame costruito con lo IOR (istituto oncologico romagnolo) e la partnership con il reparto oncoematologico pediatrico dell’ospedale Infermi di Rimini. Questa edizione – oltre agli abituali aiuti – sarà prepotentemente dedicata al territorio Romagnolo per partecipare alla ricostruzione dopo la terribile inondazione che lo ha colpito.