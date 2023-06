Moria di pesci minaccia il porto canale

Sono circa un centinaio i pesci riversi a testa in già con il ventre in vista che luccica alla dura luce del sole. Ancora non ci sono spiegazioni sulle cause dell’accaduto. La zona è di competenza del Consorzio di Bonifica che ha competenza in quel tratto. Ente che è stato avvisato dal Comune.

Sarebbe utile che il Consorzio si attivasse quanto prima in quanto, nell’area, l’aria è maleodorante per ovvie ragioni e, senza un rapido intervento, la situazione non può che peggiorare. Certo non bel biglietto da vista per chi accede a Cesenatico.