Il Fosso Venarella è stato ripulito

Nei giorni scorsi vi abbiamo descritto la morìa di pesci apparsa improvvisamente in un tratto del Fosso Venarella. Quello che si trova di fronte al banzinaio e alle isole sotto vento in prossimità dell’intersezione tra via Cesenatico e Statale. Il comune aveva subito allertato il Consorzio di Bonifica a cui ha fatto spalla un nostro servizio in cui si sollecitava un intervento. A poche ore di distanza dalla segnalazione, mercoledì pomerggio, gli addetti hanno speso diverse ore per riportare la situazione alla normalità.