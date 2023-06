Aggressione al bar, le parole del sindaco

“Questo pomeriggio ho sentito la moglie dell’uomo che é stato brutalmente aggredito in un bar di Cesenatico. Si trova in ospedale in condizioni serie e ho espresso alla sua famiglia tutta la vicinanza mia e della città augurando una prontissima guarigione. Ho anche scritto alla titolare dell’attività che é stata teatro di questa scena drammatica. L’aggressore é già stato individuato dai Carabinieri della Compagnia di Cesenatico. In questa città non può e non deve esserci spazio per azioni vili e violente come quella che ha commesso”.