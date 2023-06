Ponte Del Gatto: stretta sul divieto di transito

Si sono conclusi in questi giorni i lavori per la riduzione dello spartitraffico al termine di via Cesenatico, in corrispondenza del sovrappasso della Statale Adriatica e a poca distanza dal Ponte Del Gatto: questo intervento è stato realizzato per rendere la carreggiata più spaziosa e creare una doppia corsia d’immissione che sarà indicata anche da apposita segnaletica orizzontale: in questo modo sarà più agevole imboccare la bretella della SS 16 in direzione Rimini, proseguire dritto verso il Ponte del Gatto oppure svoltare a destra.