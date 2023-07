Notte Rosa, parte l’ordinanza anti-vetro

Da domani a Cesenatico – come nel resto della riviera romagnola – parte la settimana della “Notte Rosa 2023” che, come tutte le estati, avrà il suo epicentro in piazza Andrea Costa, in piazza Spose dei Marinai e in altri luoghi dei quartieri al mare.

Il Sindaco Gozzoli ha firmato un’ordinanza in vista del capodanno dell’estate che quest’anno cade venerdì 7 luglio, per garantire la sicurezza.