Nove colli, riaprono le iscrizioni

Non verranno accettate disdette e per chi non potrà partecipare sarà possibile richiedere via mail il gadget da ricevere a casa a spese dell’organizzazione. La quota non è in nessun caso rimborsabile ma sul sito ufficiale della Nove Colli è possibile effettuare la procedura di sostituzione del nominativo del partecipante fino alle ore 20 del 31 agosto.

I percorsi:

Il percorso lungo conterà su 170 chilometri di tracciato con partenza dalla Colonia Agip. I corridori poi affronteranno Martorano, Diegaro, Forlimpopoli, Savignano di Rigo, Fratta, Meldola, Pieve di Rivoschio, S. Romano, Borello, Mercato Saraceno, Barbotto, Perticara, Talamello, Novafeltria, Maioletto, Maiolo, M. Pugliano, S. Leo, Secchiano, Passo delle Siepi, Ponte Uso, Sogliano, Savignano, Gatteo, Fiumicino, Sala. L’arrivo è previsto davanti alla Colonia Agip.

Il percorso medio conterà su 130 chilometri di tracciato con partenza dalla Colonia Agip. I corridori poi affronteranno Martorano, Diegaro, Forlimpopoli, Savignano di Rigo, Fratta, Meldola, Pieve di Rivoschio, S. Romano, Borello, Mercato Saraceno, Barbotto, Sogliano, Savignano, Gatteo, Fiumicino, Sala. L’arrivo è previsto davanti alla Colonia Agip.

Il nuovo tracciato – laltro percoso – non subirà variazioni.