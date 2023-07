Firmato protocollo per portale del lavoro stagionale

Il progetto, presentato ieri al palazzo del turismo di Cesenatico, consiste in un protocollo sperimentale alla cui stesura si è lavorato per due anni. È il primo esempio in Riviera e vedrà i suoi risultati concreti, in materia di mercato del lavoro e occupazione stagionale, dal 2024. A partire già dalle forme di studio e lavoro, di orario continuato, di part-time per giovani e studenti, di apprendistato di primo livello, di ricerca per qualifiche, in tema di formazione professionale, grazie all’intervento degli enti bilaterali (formati dalla parte sindacale e datoriale).