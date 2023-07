“Pink teen party”, arriva la Notte Rosa di Cesenatico

L’ordinanza.

Per garantire la sicurezza e la buona riuscita dell’evento, il sindaco Gozzoli ha firmato nei giorni scorsi un’ordinanza dedicata. Il provvedimento vieta la somministrazione e vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro, lattine e contenitori rigidi da parte degli esercizi commerciali al dettaglio, esercizi artigianali, esercizi di somministrazione di bevande e alimenti compresi chioschi, esercizi di commercio itinerante, stabilimenti balneari, titolari di distributori automatici.

Il divieto è valido nel perimetro compreso tra la zona presidiata di Piazza Costa e precisamente dal varco di via Roma all’intersezione con via dei Mille, varco di viale Carducci intersezione con via Montenero, varco di Via Carducci intersezione con via Isonzo, varco di Piazza Costa intersezione con via Giardini al mare lato grattacielo e varco di Piazza Costa intersezione con via Giardini al mare lato Grand Hotel. In questa zona saranno ammesse bottiglie d’acqua senza tappo, non saranno ammesse lattine anche se prive di chiusura e borracce in materiale rigido.

Il divieto è valido dalle ore 20 di venerdì 7 luglio fino alle ore 2 di sabato 8 luglio.