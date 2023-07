Nilza Costa e Daniele Santimone portano le sonorità afro-brasiliane al bagno Wanda

Daniele Santimone, chitarrista, compositore, arrangiatore, ha suonato sia in studio che dal vivo con numerosi musicisti di rilievo nel panorama jazzistico nazionale e internazionale, fra i quali Giulio Capiozzo, Ares Tavolazzi (“A Little Bartók”, 2011), Chicco Capiozzo (Capiozzo & Mecco, “Whisky a go go”, 2003), Marco Tamburini (“Isole”, 2007), Jimmy Owens (“Peaceful Walking”, 2007), Billy Hart, Cameron Brown, Karl Potter, Roberto Gatto, Marcello Tonolo, Pietro Tonolo, Flavio Boltro, Dario Deidda, Fabrizio Bosso, Gabriele Mirabassi, Stefano Bollani, Tom Kirkpatrick, Stefano Di Battista. Si muove con padronanza in differenti ambiti stilistici e musicali (jazz, funk, r&b, mpb, musica d’autore), e ha collaborato con artisti di diversa estrazione, fra i quali Eumir Deodato, Pee Wee Ellis, Patrizia Laquidara (“C’è qui qualcosa che ti riguarda”, 2018), Gian Maria Testa, Mario Biondi e gli High Five (“If”, 2009), Jarrod Lawson. Si è esibito in importanti jazz club e festival a livello internazionale come il North Sea Jazz Festival, Blue Note (NY), Umbria Jazz Winter, Veneto Jazz, il jazz club Il Torrione. Fra i tanti progetti, ha interpretato le parti di chitarra classica nel film “L’uomo che verrà” (2009) di Giorgio Diritti (Info 327 0106194).