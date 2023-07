Nella notte un altro nubifragio: problemi a Gatteo Mare e Villamarina

Su Cesenatico il cielo si è acceso di lampi e tuoni dopo la mezzanotte. Situazione critica, in particolare, a Gatteo Mare, dove il vento ha soffiato fino a 86,9 chilometri orari: in pochi minuti, in questo spicchio di riviera, sono caduti 34,2 millimetri di pioggia!

In molte strade i tombini non hanno retto alla “bomba d’acqua” e subito si sono formati degli allagamenti. L’acqua si è alzata in diversi punti e si segnalano problemi soprattutto al Camping Rubicone, al confine con San Mauro Mare.

Anche a Villamarina, oltre ai rituali danni alle alberature, si registrano due torrette cadute in spiaggia.