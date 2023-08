E’ scattato il fermo pesca per 30 imbarcazioni di Cesenatico

E’ scattato nei giorni scorsi il fermo pesca. Per 43 giorni, dunque, stop alla pesca a strascico e volante che tornerà solo i primi giorni di settembre. Nello specifico, nel tratto dell’alto Adriatico, quello che va da Trieste ad Ancona, il fermo pesca è cominciato sabato scorso per concludersi il 9 di settembre per quanto riguardala pesca esercitata mediante l’utilizzo di attrezzi trainati: “reti a strascico a divergenti” “reti gemelle a divergenti”, sfogliare e rapidi. A scendere lungo l’Adriatico, da San Benedetto del Tonto fino a Termoli il fermo obbligatori 2023 prenderà il via invece il 19 agosto per concludersi il 24 di settembre.