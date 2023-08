Nove colli senza limiti di iscrizioni

La Nove Colli si avvicina e fino al 31 agosto c’è tempo per potersi accaparrare un ambito pettorale con la regina delle Granfondo che prenderà il via domenica 24 settembre 2023, una data insolita determinata dal rinvio a causa dell’alluvione. Proprio per questo, L’ASD Fausto Coppi – dopo il rinvio causato dall’alluvione – ha deciso di devolvere gli utili in aiuto alla popolazione della Romagna colpita dalla catastrofe di maggio. Anche i percorsi della Granfondo dovranno subire delle modifiche per causa di forza maggiore.