Vena Mazzarini, chiusura col botto, ma…

Il perchè del rinvio lo spiega il presidente della Cooperativa Bagnini, Simone Battistoni: “Il format di ‘Salvami mio prode’ è nuovo e vorremmo diventasse un palio della voga, una manifestazione con tempi, turni… Stiamo facendo diversi test per proporre una gara vera e propria. Inoltre il 25 agosto con ‘Cigno Rulez’, ‘Lalla e Palooza’ e i fuochi d’artificio vogliamo chiudere la stagione col botto”.

Ma non è finita qua. Dopo la moria dei pesci dei giorni scorsi, “sono state attivate le fontane per risolvere il problema di anossia di quel tratto di canale. Rimandando attendiamo la risoluzione del problema e operiamo in un ambiente in sicurezza al 100%”, conclude Battistoni.