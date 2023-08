Spazio Bimbi di Bagnarola, passaggio del testimone

Dopo anni di difficoltà a livello amministrativo, la cooperativa Granata è dovuta arrivare alla dura decisione di non poter mantenere la gestione dello spazio bimbi di Bagnarola.

“Lo spirito – dicono dalla Coop. Granata – che ci ha mosso per più di due decenni è sempre stato quello di garantire servizi puntuali e di qualità per il quartiere e per le famiglie che lo abitano e, per questo, siamo entusiasti che il servizio continui per i bambini e per le loro famiglie con una nuova gestione, quella della Cooperativa BluDolce, che si impegnerà a mandare avanti l’attività con passione e serietà, così come è stato per la cooperativa Granata per questi vent’anni di attività”.