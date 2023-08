A giorni riapre la pesca, ma c’è l’incubo granchio blu

Quando finisce nelle reti dei pescatori di Cesenatico non fa una bella fine perché – dopo i disastri registrati nel mare di Goro (pesca in ginocchio a causa della sua voracità) – il granchio blu rappresenta oggi la grande minaccia per il mondo della marineria locale. E così c’è un pizzico di apprensione per la riapertura della pesca – fissata per il 1° di settembre – perché, considerata la sua velocità a riprodursi, il temutissimo esemplare potrebbe essersi insidiato stabilmente anche nel nostro tratto di mare.