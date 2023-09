A settembre aprono tre maxi-cantieri a Cesenatico

Dopo l’estate ripartono a Cesenatico i cantieri. In particolare, a giorni, cominceranno i lavori di consolidamento del Ponte di Viale Roma, una delle opere più attese dalla comunità. Nella zona di Valverde invece, dopo le proteste degli ultimi anni, sta per arrivare il momento di intervenire sul sistema fognario con la sistemazione dell’importante guasto nell’impianto in corrispondenza di Via Bramante che ha sempre provocato allagamenti; per quanto riguarda la situazione del Ponte del Gatto – invece – in attesa di misure più radicali, si procederà con una limitazione della viabilità per non “stressate” ulteriormente una struttura che presenta un marcato degrado.

Ma vediamo, nel dettaglio, i tre interventi.

Ponte di viale Roma

L’importo complessivo dell’investimento è stato previsto in € 1.400.000,00: € 800.000,00 saranno coperti da fondi provenienti dal PNRR, il resto di € 600.000,00 invece è a carico dell’Amministrazione Comunale che ha già predisposto un mutuo. L’intervento di consolidamento andrà a intervenire sulla soletta, sulle travi a sbalzo e sulle travi principali. Conseguentemente agli interventi strutturali, occorrerà ovviamente procedere al rifacimento delle finiture, in particolare la pavimentazione stradale e quella dei marciapiedi laterali. La presenza di sottoservizi è massiccia e da tempo è iniziato il dialogo con gli Enti Gestori.

La decisione dell’Amministrazione è stata quella di far partire i lavori a fine settembre, in modo da non congestionare il traffico. Al momento il tratto di strada è interdetto al traffico dei mezzi superiori a 3,5 tonnellate con una riduzione e del traffico pedonale sulle spallette esterne.

Il Ponte di Viale Roma è uno degli snodi più importanti di Cesenatico e la sua costruzione risale alla fine degli anni ’40, un manufatto storico che in tutti questi decenni ha resistito rappresentando uno dei simboli della città. Ma le verifiche strutturali effettuate dall’Amministrazione hanno evidenziato problemi e carenze di natura strutturale.