Gozzoli: “Il granchio blu è arrivato nelle nostre acque”

In ogni caso, il problema ormai ce l’abbiamo in casa, come ha spiegato in un post preoccupato anche il sindaco Matteo Gozzoli: “Quello che era partito quasi come un gioco – scrive il primo cittadino – é diventato un serio problema: il granchio blu é arrivato anche a Cesenatico, sia sulla costa che nelle acque della Vena Mazzarini. Sappiamo ormai bene come questi esemplari possano provocare danni agli allevamenti di vongole e cozze, alle reti, alle nasse e in generale all’ecosistema marino. Siamo in contatto con la Regione Emilia-Romagna che si é mossa insieme al Governo per attuare una strategia di contrasto a livello nazionale”.