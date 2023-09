Ponte del Gatto, ad ottobre scatta il senso unico

Ebbene, dopo un fisiologico periodo di adattamento (con richiami perlopiù verbali), dal 1° ottobre scatterà la “tolleranza zero”, ovvero multa sistematica ai trasgressori. Come misure preventive, verranno inoltre posizionati new-jersey alternati, sia in prossimità della rotonda di via Cecchini, sia a ridosso del ponte.

Infine, per facilitare il deflusso del traffico ed evitare congestioni in prossimità del viadotto, verrà aumentata la larghezza della carreggiata di via Cesenatico, in prossimità dell’incrocio con la Statale Adriatica, in modo da creare due corsie continue.