Il futuro della valle Rubicone? Cna fa il punto

“Ne parleremo all’Assemblea Cna Est Romagna, in programma per sabato 16 settembre alle ore 9.30 presso il Museo della Marineria, situato in via Armellini, 18, a Cesenatico” comunica l’associazione di categoria.

La nascita dell’Unione dei Comuni ha messo le fondamenta ad un lavoro di intesa tra le amministrazioni che sta dando i suoi frutti soprattutto nell’ottimizzazione del lavoro degli uffici tecnici e amministrativi. Occorre ora pensarsi come un unico soggetto che sappia stimolare opportunità, idee, innovazione, futuro, così da rendere il territorio sempre più ricettivo alle attività imprenditoriali. Attraverso i dati emersi dall’indagine Swg su “Le esigenze delle imprese del territorio Rubicone Mare” verranno chieste alle amministrazioni risposte concrete a tematiche comuni.

L’Assemblea è aperta non solo agli imprenditori del sistema CNA, ma anche a tutti coloro interessati al tema. Per ulteriori dettagli sul programma e per confermare la partecipazione è possibile consultare l’evento su www.cnafc.it/eventi.