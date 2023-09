Crack in borsa, la banca risarcisce una donna di Cesenatico

La 52enne, in pratica, sosteneva che la Cassa di Risparmio di Cesena le avesse fatto acquistare delle azioni, senza informarla correttamente delle precise caratteristiche del prodotto e dei rischi che comportava l’investimento. Una condotta che – come stabilito dal giudice di pace – rappresenta una violazione dell’articolo 21 del Tuf (il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e dei regolamenti e delle disposizioni di Consob in materia di obblighi informativi dell’intermediario.

Il giudice ha accolto le domande della donna di Cesenatico condannando la banca al pagamento di 4.038 euro e 77 centesimi, oltre alla rivalutazione ed agli interessi come per legge dalla domanda al saldo, a titolo di risarcimento del danno subito, oltre al pagamento delle spese di lite e delle spese accessorie quantificate in 250 euro.