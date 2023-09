Vele al terzo, delegazione di Cesenatico sulla Loira

Per Cesenatico si tratta della sesta partecipazione, a partire dalla edizione del 2013 che aveva visto le barche del Museo della Marineria ospiti d’onore del festival insieme alle gondole di Venezia; da allora gli organizzatori francesi hanno voluto le vele al terzo – sempre molto apprezzate grazie ai loro colori del tutto speciali, molto diversi da quelli bianchi e grigi delle barche fluviali – per tutte le edizioni successive del festival. Due barche tradizionali di Cesenatico – la battana Vanessa e la lancia Albetta – sono così giunte a Orleans ieri mattina – il trasporto è stato interamente coperto dagli organizzatori del festival – e l’equipaggio ha già provveduto ad issare le vele pronti per l’apertura del festival, che nelle passate edizioni ha fatto registrare oltre 500mila visitatori provenienti dall’area parigina e della Francia centrale. Quest’anno, oltre alle barche che parteciperanno al programma di navigazione, lo stand del Museo della Marineria proporrà anche dimostrazioni di tintura delle vele al terzo e di lavori marinareschi, come la riparazione delle reti; sarà inoltre presente un info point che fornirà al pubblico materiali promozionali, tra i quali quelli relativi alla tappa speciale del Tour de France che si terrà a Cesenatico nel 2024.