Nove Colli, ecco le modifiche al traffico

La Nove Colli

In viale Carducci, nel tratto compreso fra via Torino e via Deledda, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione dalle ore 07.00 del 22/09/2023 alle ore 12.00 del 25/09/2023 (anche al fine di consentire l’installazione e successiva rimozione di tutte le infrastrutture relative al traguardo), con prechiusura in via Dante.

In viale Carducci, nel tratto compreso fra via Dante e via Deledda Torino, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione dalle ore 07.00 del 23/09/2023 fino alle ore 21.00 del 24/09/2023, con prechiusura dalle ore 8,00, del 24/09/2023 in via Caravaggio e via Melozzo da Forlì;

in viale Carducci, nel tratto fra via Dante e via Mantegna, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione dalle ore 00.01 fino alle ore 09.00 del 24/09/2023 con prechiusura in via L.B. Alberti;

in via Dante Alighieri, nel tratto fra via Mengoni e via Bramante, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione dalle ore 00.01 fino alle ore 21,00 del 24/09/2023;

in via Dante Alighieri, nel tratto tra via Carducci e via dei Mille, divieto di sosta con rimozione, ambo i lati, dalle ore 08.00 del 22/09/2023 fino alle ore 21.00 del 24/09/2023;

in via Dei Mille, nel tratto compreso fra via Zara e Dante Alighieri, divieto di transito dalle ore 04,00 fino alle ore 21,00, del giorno 24/09/2023, eccetto i residenti e coloro che intendono recarsi presso attività economiche di via Dei Mille nel tratto Zara e via Deledda;

in via Dei Mille, fra via Ungaretti e via Dante Alighieri, divieto di sosta con rimozione dalle ore 00.01 fino alle ore 21:00 del giorno 24/09/2023 ad eccezione dei veicoli autorizzati da Compagnia Carabinieri di Cesenatico, nel tratto fra via Panzini e via Ungaretti;

in via Panzini divieto di transito e divieto di sosta con rimozione dalle ore 00.01 fino alle ore 21:00 del giorno 24/09/2023;

in via Pirandello divieto di transito e divieto di sosta con rimozione dalle ore 00.01 fino alle ore 21:00 del giorno 24/09/2023 ;

in via Quasimodo divieto di transito e divieto di sosta con rimozione dalle ore 00.01 fino alle ore 21:00 del giorno 24/09/2023;

in via Cesenatico, nel tratto compreso fra viale Cecchini e la via S. Pellegrino, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione dalle ore 06,00 fino alle ore 09.00 del giorno 24/09/2023;

in via Torino, nel tratto compreso fra via Carducci e via Saffi, divieto di transito dalle ore 06,00 fino alle ore 09,00, del giorno 24/09/2023;

in via Torino, nel tratto compreso fra via Carducci e via Saffi, divieto di sosta con rimozione dalle ore 00,01 fino alle ore 09,00, del giorno 24/09/2023, con prechiusura delle traverse di via Venezia ed in via Montello;