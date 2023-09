Giovani commercialisti, l’associazione rinasce a Cesenatico

Mondardini, quali sono gli obiettivi della sua associazione?

“In primis, aiutare la figura del commercialista a svolgere al meglio il suo ruolo di raccordo tra imprese ed enti pubblici. In questo momento economico così particolare, infatti, le imprese hanno tanti bisogni e il singolo professionista fatica ad avere tutte le risposte. Bisogna fare rete mettendo a disposizione degli altri le proprie competenze: solo in questo mondo le imprese vedranno un beneficio concreto”.

Che ruolo ha avuto Cesenatico nella vostra associazione?

“Delle sei persone che formano l’organo direttivo, tre vivono o lavorano a Cesenatico. Non a caso, le prime attività si sono svolte proprio qui. Molti aspetti ci legano a Cesenatico: è un paese a forte densità di imprese dove le leggi stanno cambiando, come nel caso della Bolkestein o del PNRR per il Turismo. Sono contesti come questo dove il professionista può avere un ruolo più utile e dinamico”.