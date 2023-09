Da Modica a Cesenatico per lo start della Nove Colli

Impresa nell’impresa per nove ciclisti modicani. Arriveranno a Cesenatico per la Nove Colli dopo un tragitto che neanche Garibaldi. Da Modica in provincia di Ragusa a Cesenatico per partire allo start della gran fondo.

I nomi dei prodi ciclisti li riporta ragusanews.com. Sono Saverio Bonomo, Francesco Cappello, Peppe Fede, Giovanni Gennuso, Rosario Iemmolo, Gaetano Lasagna, Fabio Nifosì, Enzo Roccasalva e Giorgio Ruta.