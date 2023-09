Manuel Senni: “Ecco la mia rimonta”

“Dirlo ora è facile, ma ero determinato ad arrivare in testa. Poi la linea del traguardo si è fatta sempre più vicina, finché non mi sono ritrovato a sventolare le braccia, staccate dal manubrio, in segno di vittoria. Meraviglioso vedere i volti amici che facevano il tifo per me durante la gara, compresi gli ospiti che, direttamente dall’hotel Lungomare, erano venuti per assistere alla competizione e per supportarmi nei giorni precedenti.”

Che sia il patrimonio genetico di una Romagna tutta ciclistica o il talento personale di un grande sportivo, il risultato non cambia: Manuel Senni porta a casa il trionfo e Cesenatico esulta.

La foto in apertura di Manuel Senni è di repertorio