Lavori sui ponti, oggi cambia la viabilità nel centro città

Il transito sul ponte, in via Cecchini, è consentito a senso unico in direzione da Levante a Ponente (da Rimini a Ravenna) con divieto di passaggio per i mezzi superiori alle 3,5 tonnellate. Non è invece più consentita la circolazione da Ponente in direzione Levante, fatta eccezione per biciclette e pedoni. Consentita l’uscita dalla zona di Ponente con svolta a destra in direzione Cesena, con immissione in via Cesenatico, visto che non va a intersecare il ponte, che non potrà più essere utilizzato dai veicoli a motore in entrata nel centro storico.