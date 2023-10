Un giovedì consacrato al mondo della marineria

La rassegna di eventi si svolge a conclusione delle attività finanziate dal FLAG (Fisheries Local Action Groups) e realizzate grazie a fondi messi a disposizione del FEAMP (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca) che miravano a promuovere la zona costiera e le marinerie dell’Emilia-Romagna, le loro produzioni ittiche, il loro patrimonio storico, culturale, sociale e ambientale. Grazie a questi fondi, utilizzati nella loro totalità per oltre 5 milioni di euro, sono stati finanziati più di 140 progetti per pescatori, imprese acquicole, enti pubblici, organizzazioni ed enti di ricerca. L’obiettivo della rassegna è condividere con tutti i cittadini i risultati ottenuti con i progetti finanziati dal FLAG nei 6 anni dal 2014-2020, realizzando una serie di eventi e workshop in cui saranno coinvolti i pescatori e gli operatori del settore che hanno realizzato i progetti e le attività sopra descritte.