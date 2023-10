Stasera parte ’Il pesce fa festa’ con le incognite meteo e viabilità

Cuore della kermesse il porto canale e viale Anita Garibaldi, dove saranno installati i grandi stand delle associazioni Arte Confcommercio, Arice Confesercenti e lo stellato ristorante Magnolia di Alberto Faccani assieme al Marè dello chef Omar Casali.

In piazza Ciceruacchio sarà ormeggiata la motonave New Ghibli, dove a bordo sarà possibile gustare i piatti della cucina marinara, mentre in corso Garibaldi sarà presente la motonave Tritone. In piazza del Monte sarà collocato lo stand dell’associazione ’Tra il Cielo e il Mare’, così come in via Leonardo da Vinci, tra la Biblioteca comunale e l’ex cinema Astra, sarà presente l’associazione ’Motta Vicenza’ con i piatti tipici vicentini e il famoso baccalà.