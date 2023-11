Pesce senza tracciabilità: multato ristoratore di Cesenatico

Per quanto riguarda il nostro territorio, l’Ufficio circondariale marittimo di Cesenatico ha eseguito 22 ispezioni, elevando due verbali amministrativi e denunciando penalmente un ristoratore di Cesena. In particolare, al ristoratore sono stati sequestrati oltre 40 chili di pesce dopo averne appurato il suo cattivo stato di conservazione. In sostanza, alcuni prodotti ittici erano stati scongelati e successivamente ricongelati. Per lui anche una sanzione da 5.164 euro.

Nei guai anche un ristorante di Cesenatico, dove sono state rilevate violazioni in materia di tracciabilità ed etichettatura di prodotti ittici.