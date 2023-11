Nove Colli, il 13 dicembre via alle iscrizioni. Cambiano le griglie

La quota di iscrizione per la Granfondo rimane di € 110, invariata rispetto allo scorso anno. Per laltro percorso la quota è di € 90. Le iscrizioni per questa “corsa” speciale rimarranno aperte fino a martedì 30 aprile.

In merito alla disposizione in partenza, per avanzare di griglia in base al merito, saranno analizzate le medie di ogni partecipante delle ultime due edizioni.

Regolamento: https://www.novecolli.it/it-IT/download