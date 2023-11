Calcio, dal Bakia al Valverde ecco la stagione delle squadre cittadine

GRANATA

Sul campo della frazione di Bagnarola, invece, gioca il Granata, oggi decimo nella classifica del girone H di Prima Categoria. La squadra è attesa il 26 novembre a Santarcangelo, in casa della capolista Young, in una partita che si preannuncia tutt’altro che semplice per gli uomini di mister Riciputi.

POLISPORTIVA SALA

Sempre nel girone H, al tredicesimo posto, continua la stagione in “chiaroscuro” della Polisportiva Sala, alle prese nel prossimo turno con il Victoria in un match che potrebbe ribaltare le gerarchie di metà classifica visti i soli tre punti che distanziano le due squadre.

VILLAMARINA

Spostandoci in Riviera, da segnalare la complicata stagione che sta attraversando il Villamarina, oggi ultimo in classifica e distante 4 punti dalla zona play-out. In programma per domenica la partita casalinga contro il Morciano. In palio tre punti vitali.