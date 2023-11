Calcio, nessuna vittoria per le nostre squadre

Si è concluso ieri un altro weekend di calcio a Cesenatico e, come ogni lunedì, su Living vi proponiamo il resoconto aggiornato di tutte le squadre della nostra città.

BAKIA

Bakia – Torconca 1 – 1

Apre le danze il Bakia che ospita il Torconca in un match duro e complicato. Dopo un primo tempo a reti bianche, bastano 2 minuti della ripresa agli uomini di Faedi per passare in vantaggio con un gol di Ambrosini su assist di Sow. La partita rimane sul parziale di 1 a 0 per tutto il secondo tempo ma, al minuto 92, si materializza la clamorosa beffa: Zannoni raccoglie dal limite dell’area un pallone vagante e lo spedisce sotto l’incrocio dei pali, dove Fabbri non può arrivare.

La sensazione è quella che i padroni di casa abbiano perso 2 punti importanti nella lotta play-off. Domenica prossima scontro diretto con il San Pietro in Vincoli (quarto in classifica) in una partita che sa di turning-point.

GRANATA

Young – Granata 3 – 2

La complicata trasferta a Santarcangelo in casa della capolista stava per trasformarsi in un grande colpo esterno per gli uomini di Riciputi, che passano addirittura in vantaggio grazie a un gol di Mastria dopo 8 minuti di gioco.

Non tarda però ad arrivare la replica dei padroni di casa che riescono a ribaltare la situazione nel giro di un quarto d’ora. Il parziale cambia ancora dopo 1 solo minuto dalla ripresa con Sacchetti che riporta in parità il match. Molto più combattuta di quanto ci si aspettasse prima dell’inizio, la partita termina 3 a 2 per lo Young.

Per il Granata si tratta di un duro colpo che lo spedisce nella zona destra della classifica, a meno 6 dalla zona play-off. In programma per domenica prossima il match casalingo contro il Bellaria terzo in classifica.