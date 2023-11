Ponte del Gatto, un mutuo da 1,5 milioni per rifarlo ex novo

Ci vorranno non meno di due anni, ma almeno adesso una certezza c’è: la viabilità sul Ponte del Gatto – che dallo scorso 2 ottobre prevede il senso unico in uscita dal centro storico – non resterà così per sempre.

Il Comune, infatti, ha messo a bilancio un finanziamento da 1,5 milioni di euro (da coprire con un mutuo) che, dopo un passaggio formale in consiglio comunale, verrà destinato alla ricostruzione ex novo del ponte.